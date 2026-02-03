Semaglutida: Anvisa aprova novas indicações para Ozempic e Wegovy; saiba quais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou novas indicações para o uso da semaglutida, princípio ativo presente em medicamentos como Wegovy e Ozempic. A decisão foi anunciada na última segunda-feira, dia 2.

O composto, conhecido por controlar peso e tratar diabetes tipo 2, passa a ser liberado para a redução do risco de eventos cardiovasculares e para o controle da doença renal crônica. Esta ampliação representa um avanço no tratamento de diversas condições.

Com a determinação da Anvisa, o Wegovy agora pode ser utilizado para reduzir o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC) em adultos com doença cardiovascular estabelecida, associada à obesidade ou sobrepeso. Já o Ozempic terá indicação para pessoas com diabetes tipo 2 e doença renal crônica.

Estudos comprovam eficácia da semaglutida

As aprovações ocorreram após a fabricante dos medicamentos, a Novo Nordisk, apresentar estudos robustos. Os dados demonstraram que o uso da semaglutida, associado à terapia padrão, reduziu de forma relevante a progressão da insuficiência renal e as mortes por eventos cardiovasculares adversos graves.

A combinação do composto com dieta hipocalórica e aumento da atividade física também demonstrou reduzir significativamente a ocorrência desses eventos. O cardiologista Andrei Sposito, diretor da Socesp, afirma que o mecanismo exato ainda não está totalmente claro, mas há hipóteses como o controle da obesidade e um possível efeito direto nos vasos sanguíneos.

Sposito destaca que a classe de medicamentos agonistas de GLP-1, onde a semaglutida se insere, já tem bem estabelecido a melhora nos desfechos cardiovasculares mais graves, evidenciada por estudos clínicos robustos. O tratamento com semaglutida na dose de 1 mg atrasou a progressão da insuficiência renal, reduziu eventos cardiovasculares maiores e diminuiu a hemoglobina glicada e o peso corporal por até 104 semanas.

Quem pode usar a semaglutida?

Segundo o cardiologista Andrei Sposito, após as novas indicações da Anvisa, a semaglutida pode ser prescrita nas seguintes situações:

Wegovy : Dose de até 2,4 mg para pacientes com obesidade ou sobrepeso que apresentam risco cardiovascular .

: Dose de até 2,4 mg para pacientes com ou sobrepeso que apresentam risco . Ozempic: Dose de até 1 mg para pacientes com diabetes tipo 2, doença renal crônica e risco cardiovascular.

O médico enfatiza que o paciente deve apresentar um risco cardiovascular, como histórico de infarto prévio, necessidade de revascularização ou doença arterial periférica. Essa condição deve estar associada à obesidade, sobrepeso ou diabetes. Nesses casos, o uso da medicação pode reduzir o risco cardiovascular em cerca de 15%.

Entretanto, pacientes com doença cardiovascular sem obesidade ou diabetes não possuem indicação para o uso da semaglutida. Sposito explica que a eficácia para esses casos não foi testada. É comum que pessoas com diabetes e obesidade também apresentem doenças cardiovasculares, o que justifica o perfil dos pacientes incluídos nos estudos.

Impacto no tratamento e alertas importantes

Andrei Sposito avalia que o uso da semaglutida no controle do risco cardiovascular representa um avanço significativo para o Brasil. As doenças cardiovasculares são responsáveis por aproximadamente 33% de todos os óbitos no país.

O cardiologista alerta que a medicação não resolve todos os problemas. Muitas pessoas ainda não têm diagnóstico ou tratamento adequado para hipertensão e diabetes. A eficácia da semaglutida é observada quando os demais fatores de risco do paciente estão devidamente controlados.

Por fim, o especialista alerta sobre os perigos do uso de medicamentos importados sem registro oficial. Produtos sem aprovação da Anvisa não oferecem controle nem garantia sobre sua composição ou segurança para o consumo.