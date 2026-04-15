Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Anvisa amplia vacina contra vírus sincicial respiratório (VSR) para adultos a partir dos 18 anos

O vírus apresenta risco de hospitalização e complicações em faixas etárias avançadas.

Estadão Conteúdo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta semana a ampliação do uso da vacina Arexvy, da farmacêutica GlaxoSmithKline (GSK), para adultos a partir dos 18 anos. A autorização anterior limitava a aplicação a pessoas com 60 anos ou mais.

O imunizante é indicado para a prevenção de doenças do trato respiratório inferior causadas pelo vírus sincicial respiratório (VSR). O patógeno é responsável por cerca de 80% dos casos de bronquiolite e até 60% das pneumonias em menores de 2 anos, mas também pode levar a complicações em outras idades.

Adultos com comorbidades, por exemplo, são suscetíveis a impactos clínicos relevantes. Segundo a Anvisa, o vírus também representa um risco aumentado de hospitalização e complicações em faixas etárias avançadas.

"A ampliação da indicação para adultos a partir de 18 anos foi sustentada por estudos clínicos adicionais de imunogenicidade comparativa, que demonstraram não serem inferiores à resposta imune em adultos mais jovens, em comparação à população com mais de 60 anos", destaca a agência, em nota.

O imunizante usa uma tecnologia de proteína recombinante. Nesse caso, uma substância semelhante à presente na superfície do vírus é fabricada na indústria e utilizada na vacina para estimular a geração de anticorpos, responsáveis pela resposta imunológica.

Recentemente, a Anvisa aprovou um outro imunizante contra o VSR: o Enflonsia (clesrovimabe), produzido pela farmacêutica MSD. O medicamento é indicado para recém-nascidos e bebês nos períodos de maior circulação do vírus.

No Sistema Único de Saúde (SUS), a vacina disponível é a Abrysvo, da Pfizer. Ela é recomendada para mulheres grávidas, a partir da 28ª semana de gestação, e protege o bebê por meio da transferência dos anticorpos da mãe.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

saúde

vacina

VSR

ampliação
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda