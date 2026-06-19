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Anup vê como positiva a MP que estabelece o Enamed como exame oficial para medicina

Estadão Conteúdo

A Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup) interpreta como "positivo" o anúncio da Medida Provisória (MP) assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira, 19, estabelecendo o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) como requisito para o exercício da Medicina no país.

Segundo a entidade, a iniciativa "reforça" a adoção de um único exame nacional, conduzido pelo governo federal como política pública, capaz de reunir, em um mesmo instrumento, a avaliação da formação médica e a aferição da proficiência profissional.

"Ao reunir essas finalidades em uma única prova, a medida tende a dar mais coerência à aplicação do exame e a ampliar a relevância do Enamed para os estudantes", acrescenta.

Em nota, a Anup destacou que reconhece a iniciativa do governo ao apresentarem uma proposta que traz maior clareza ao debate sobre a avaliação da formação médica e os critérios para o exercício profissional da medicina no País. A entidade, no entanto, aguarda a publicação da MP para analisá-la de forma detalhada e avaliar os impactos para as instituições de ensino superior.

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