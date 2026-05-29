Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

ANS: reajuste dos planos de saúde individuais e familiares fica em 5,11% no período 2026/2027

A aplicação do reajuste anual só pode ser feita pela operadora no mês de aniversário do contrato

Estadão Conteúdo

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou o aumento de 5,11% nas mensalidades dos planos de saúde individuais e familiares. O reajuste é válido para o período de 1º de maio deste ano até 30 de abril de 2027.

O percentual de reajuste afeta 7,7 milhões de beneficiários. Estes são titulares de contratos de planos de saúde firmados a partir de janeiro de 1999 ou adaptados pela Lei 9.656/1998. Este grupo representa 14,5% dos 52,9 milhões de vidas cobertas pelas operadoras no Brasil.

A aplicação do reajuste anual pelas operadoras ocorre apenas no mês de aniversário do contrato. Contratos com aniversário em maio e junho terão a cobrança iniciada em julho ou, no máximo, em agosto. Nestes casos, a cobrança será retroativa até o mês do aniversário do plano.

Processo de Aprovação do Reajuste

A ANS informou que o percentual foi calculado pela diretoria de normas e habilitação dos produtos. O Ministério da Fazenda apreciou a proposta, que posteriormente foi aprovada em reunião de diretoria colegiada da agência.

Wadih Damous, diretor-presidente da agência, destacou que a ANS acompanha os reajustes dos planos coletivos. Ele afirmou que a agência está atenta aos apontamentos das operadoras e dos consumidores. Embora não possa atuar como nos planos individuais, a ANS monitora a situação para coibir excessos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SAÚDE

PLANOS

REAJUSTE

ANS
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda