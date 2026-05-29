ANS: reajuste dos planos de saúde individuais e familiares fica em 5,11% no período 2026/2027

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou o aumento de 5,11% nas mensalidades dos planos de saúde individuais e familiares. O reajuste é válido para o período de 1º de maio deste ano até 30 de abril de 2027.

O percentual de reajuste afeta 7,7 milhões de beneficiários. Estes são titulares de contratos de planos de saúde firmados a partir de janeiro de 1999 ou adaptados pela Lei 9.656/1998. Este grupo representa 14,5% dos 52,9 milhões de vidas cobertas pelas operadoras no Brasil.

A aplicação do reajuste anual pelas operadoras ocorre apenas no mês de aniversário do contrato. Contratos com aniversário em maio e junho terão a cobrança iniciada em julho ou, no máximo, em agosto. Nestes casos, a cobrança será retroativa até o mês do aniversário do plano.

Processo de Aprovação do Reajuste

A ANS informou que o percentual foi calculado pela diretoria de normas e habilitação dos produtos. O Ministério da Fazenda apreciou a proposta, que posteriormente foi aprovada em reunião de diretoria colegiada da agência.

Wadih Damous, diretor-presidente da agência, destacou que a ANS acompanha os reajustes dos planos coletivos. Ele afirmou que a agência está atenta aos apontamentos das operadoras e dos consumidores. Embora não possa atuar como nos planos individuais, a ANS monitora a situação para coibir excessos.