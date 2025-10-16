ANP participa da Operação Alquimia para combater adulteração de bebidas

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) participou na manhã desta quinta-feira, 16, da Operação Alquimia, que visa combater as fraudes de bebidas alcoólicas com metanol. A Operação envolveu cerca de 150 agentes públicos da ANP, da Polícia Federal, da Receita Federal Brasileira e do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Deflagrada simultaneamente nos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, a Operação Alquimia busca mapear fluxos irregulares de metanol, com destinação diferente da declarada no momento da autorização de importação.

O grupo coletou amostras e vistoriou 24 alvos, incluindo um terminal de combustíveis, distribuidores de solventes, produtores de biodiesel, agentes de comércio exterior, consumidores industriais de solventes e agentes não regulados (como destilarias e indústrias químicas, dentre outros) que adquiriram grandes quantidades de metanol.

Segundo a ANP, o objetivo é identificar a origem do metanol que foi desviado clandestinamente da cadeia de solventes e inserido na cadeia de alimentos para a adulteração de bebidas alcoólicas no País, em especial no Estado de São Paulo. A participação da ANP incluiu o compartilhamento de conhecimentos sobre o fluxo de metanol no País e, em campo, foi focada na coleta de amostras.

Recentemente, a agência também participou da Operação Carbono Oculto, que desmantelou um importante esquema de fraudes e de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, incluindo a comercialização e uso irregular de metanol.