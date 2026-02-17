Capa Jornal Amazônia
Ano Novo Chinês inicia Ano do Cavalo de Fogo; saiba o que fazer para atrair sorte

Data celebra renovação e traz tradições sobre o que fazer e evitar

Hannah Franco
fonte

Ano Novo Chinês começa; veja rituais e proibições

A China celebra nesta terça-feira (17) o início do Ano Novo Chinês, que em 2026 marca a chegada do Ano do Cavalo de Fogo. A data, guiada pelo calendário lunar, é uma das mais importantes da cultura chinesa e simboliza renovação, prosperidade e novos ciclos.

🐎 O zodíaco chinês funciona em um ciclo de 12 anos, representado por 12 animais nesta ordem: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, Cão e Porco. O signo é definido pelo ano de nascimento. Com a virada para 2026, os bebês nascidos ao longo do novo ciclo serão do signo do Cavalo.

O que representa o Ano do Cavalo

Na cultura chinesa, o cavalo simboliza vigor, força e resiliência. O animal também está associado ao progresso constante e à prosperidade duradoura. Para muitos, o Ano do Cavalo é visto como período favorável para tirar projetos do papel, investir em autonomia, criatividade e coragem.

🔥 A celebração costuma durar 15 dias, podendo se estender por mais tempo, com uma série de rituais e atividades voltadas à preparação espiritual e à renovação energética.

Por que o vermelho é símbolo da data

Vestir vermelho durante o Ano Novo Lunar é uma tradição que remonta ao mito de Nian, criatura lendária que, segundo a história folclórica, atacava vilarejos na véspera do novo ano. A lenda conta que um homem conseguiu afastar a besta ao pendurar bandeiras vermelhas, usar roupas da mesma cor e soltar fogos de artifício.

💃 Desde então, o vermelho passou a simbolizar proteção e boa sorte. A prática de usar a cor vibrante, pendurar enfeites vermelhos e soltar fogos permanece até hoje.

Rituais que atraem prosperidade

Entre os costumes considerados essenciais para começar o novo ciclo com boas energias estão:

  • Limpar a casa antes da virada para remover energias antigas;
  • Usar roupas novas, especialmente vermelhas;
  • Oferecer refeições simbólicas, como peixe e bolinhos;
  • Entregar envelopes vermelhos com dinheiro como desejo de fortuna.

O que evitar no Ano Novo Chinês

A tradição também orienta práticas que devem ser evitadas nos primeiros dias do ano para não afastar sorte e abundância:

  • Não varrer a casa no dia da virada para não “varrer” a sorte;
  • Evitar lavar o cabelo no primeiro dia do ano;
  • Não iniciar discussões ou usar palavras negativas;
  • Evitar o uso de objetos cortantes, como facas e tesouras.

O Ano Novo Chinês marca, portanto, mais do que uma mudança no calendário. A celebração reúne simbolismos, rituais e crenças que atravessam gerações e reforçam a busca por equilíbrio, prosperidade e harmonia no novo ciclo que se inicia.

