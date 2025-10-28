Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Analista de crédito desaparece após sair para trabalhar na Av. Angélica, no centro de SP

Estadão Conteúdo

Uma mulher desapareceu no dia 16 de outubro após sair de casa para o trabalho na região central de São Paulo. A analista de crédito imobiliário Marina Sá Bertolli, de 41 anos, foi vista pela última vez por volta das 9h30, quando deixou sua residência na zona leste com destino à construtora Lavvi Empreendimentos Imobiliários, na Avenida Angélica, mas nunca chegou ao local.

A família registrou um boletim de ocorrência no 41º Distrito Policial, na Vila Rica. Segundo os familiares, o celular de Marina foi desligado no mesmo dia, e desde então não houve mais contato.

Pessoas próximas relataram ter recebido mensagens suspeitas enviadas do telefone dela após o desaparecimento. Uma das mensagens, recebida pelo pai de Marina, mencionava a possibilidade de sequestro e chegou a pedir resgate de R$ 157 mil.

"Na mensagem, os supostos sequestradores disseram que entrariam em contato no dia seguinte para combinar o pagamento, mas nunca mais mandaram mensagem ou ligação", afirmou Sara Lima, amiga de Marina.

Marina mora em uma travessa da Avenida Barreira Grande, no Jardim Colorado, zona leste de São Paulo. Segundo parentes, ela é uma mulher reservada e muito ligada à família, e o desaparecimento é considerado completamente fora do padrão de comportamento.

"Estamos há dez dias sem notícias. As autoridades não se manifestam, a investigação segue em sigilo absoluto, e nós seguimos todos aqui em busca da nossa amiga, sem nenhuma notícia, sem nenhuma informação", relatou Sara.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MULHER

DESAPARECIMENTO

SP
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda