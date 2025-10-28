Analista de crédito desaparece após sair para trabalhar na Av. Angélica, no centro de SP

Uma mulher desapareceu no dia 16 de outubro após sair de casa para o trabalho na região central de São Paulo. A analista de crédito imobiliário Marina Sá Bertolli, de 41 anos, foi vista pela última vez por volta das 9h30, quando deixou sua residência na zona leste com destino à construtora Lavvi Empreendimentos Imobiliários, na Avenida Angélica, mas nunca chegou ao local.

A família registrou um boletim de ocorrência no 41º Distrito Policial, na Vila Rica. Segundo os familiares, o celular de Marina foi desligado no mesmo dia, e desde então não houve mais contato.

Pessoas próximas relataram ter recebido mensagens suspeitas enviadas do telefone dela após o desaparecimento. Uma das mensagens, recebida pelo pai de Marina, mencionava a possibilidade de sequestro e chegou a pedir resgate de R$ 157 mil.

"Na mensagem, os supostos sequestradores disseram que entrariam em contato no dia seguinte para combinar o pagamento, mas nunca mais mandaram mensagem ou ligação", afirmou Sara Lima, amiga de Marina.

Marina mora em uma travessa da Avenida Barreira Grande, no Jardim Colorado, zona leste de São Paulo. Segundo parentes, ela é uma mulher reservada e muito ligada à família, e o desaparecimento é considerado completamente fora do padrão de comportamento.

"Estamos há dez dias sem notícias. As autoridades não se manifestam, a investigação segue em sigilo absoluto, e nós seguimos todos aqui em busca da nossa amiga, sem nenhuma notícia, sem nenhuma informação", relatou Sara.