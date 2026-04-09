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Anac avalia impacto do fechamento do espaço aéreo de SP nas demais regiões do Brasil

Interrupções no espaço aéreo da região metropolitana de São Paulo tendem a provocar efeito cascata

Estadão Conteúdo
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Entidade se posicionou por meio de nota (Reprodução | Anac)

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) avalia o impacto do fechamento do espaço aéreo de São Paulo nos demais aeroportos do Brasil. A agência reguladora acionou o protocolo de pré-crise para estimar empresas, rotas e passageiros afetados.

A Anac acompanha o desempenho operacional das empresas e dos aeroportos afetados, para avaliação de eventuais reflexos em cascata na malha aérea nacional.

A agência não descartou a adoção de novas medidas emergenciais. A Anac avaliará a necessidade de outras ações dependendo da evolução do caso.

Congonhas: Operação Normal e Medidas de Mitigação

A Aena, administradora do aeroporto de Congonhas, confirmou que o Aeroporto de Congonhas já opera normalmente. As operações de pousos e decolagens foram suspensas entre 8h58 e 10h09 desta quinta-feira, 9, devido a uma pane técnica no Centro de Controle do Espaço Aéreo de São Paulo.

A concessionária informa que está tomando todas as medidas para mitigar os impactos em Congonhas.

Interrupções no espaço aéreo da região metropolitana de São Paulo tendem a provocar efeito cascata. Atrasos e cancelamentos podem ocorrer em aeroportos de outras regiões, especialmente em voos que dependem de conexão na capital paulista, dada a relevância do terminal na malha nacional.

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