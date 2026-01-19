Amigos se perdem em trilha em Juquitiba; buscas são retomadas nesta segunda-feira

A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros de São Paulo realizam buscas por dois ciclistas, de 56 anos, desaparecidos desde quarta-feira, 14, em Juquitiba.

Gilberto Alves e o amigo Carlos Gomes Pereira se perderam após saírem para fazer uma trilha na Estrada do Jacuba. A equipe dos bombeiros foi acionada na quinta-feira, 15, e iniciou imediatamente os trabalhos no local.

Quatro viaturas, um drone e um helicóptero Águia estão sendo empregados no apoio às buscas, que continuam foram retomadas nesta segunda-feira.

Os familiares registraram a ocorrência pela Delegacia Eletrônica e o caso foi encaminhado à Delegacia Juquitiba.

No sábado, 17, as equipes dos bombeiros percorreram 15 quilômetros de trilha, mas não localizaram os dois homens.