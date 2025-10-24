Americana diz à polícia que ficou 1 mês em clínica psiquiátrica nos EUA após estupro em SP

A turista americana de 57 anos, que relatou ter sido estuprada por um funcionário do hotel Blue Tree, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, afirmou à Polícia Civil que precisou ficar 26 dias internada em uma clínica psiquiátrica após a volta aos Estados Unidos. O relato foi feito em março deste ano, em um segundo depoimento à polícia - o primeiro havia sido logo após o ocorrido.

"Como resultado (do crime), tirei as cinco semanas seguintes de folga do trabalho. Isso incluiu uma estadia de 26 dias em uma clínica psiquiátrica, onde comecei a tomar medicamentos para ansiedade e depressão. Até hoje, continuo sob os cuidados de um terapeuta e de um médico, ambos monitorando minha saúde mental e física geral", contou a americana.

Segundo a advogada Maria Tereza Grassi Novaes, do escritório Grassi e Novaes, que representa a vítima, a mulher ficou extremamente abalada. "Ela chora muito, faz terapias e toma remédios", explica.

Mesmo assim, a americana conseguiu retomar a rotina de trabalho. "Ela voltou a trabalhar, continua na mesma empresa. Teve o apoio deles para uma volta gradual", afirma.

A advogada explica também que os gastos com a internação, remédios e tratamento estão sendo cobrados da rede hoteleira. Neste momento, um acordo extrajudicial está sendo costurado entre as partes.

A defesa da americana diz esperar que sejam pagos em indenizações por danos materiais e morais cerca de US$ 150 mil (mais de R$ 800 mil), sendo que metade deve cobrir os gastos com tratamento.

Caso não haja acordo extrajudicial, Maria Tereza disse que a defesa entrará com uma ação para a reparação financeira.

Entenda o caso

O caso aconteceu durante uma viagem a trabalho, em 27 de setembro de 2024. No último dia no País, a vítima não saiu com os colegas de empresa e ficou no hotel. Ela contou que um funcionário do hotel, de 19 anos, aproveitou-se do momento em que levou uma garrafa de vinho até o quarto e a estuprou. A investigação apontou que o rapaz ficou no quarto por nove minutos.

O suspeito não foi encontrado pela polícia durante a fase de inquérito e apresentou defesa após denúncia do Ministério Público (MP) de São Paulo. Agora, o rapaz é réu pelo crime de estupro. A defesa do acusado alega que houve relação sexual consentida entre o rapaz e a americana.

Exames indicaram que a vítima sofreu conjunção carnal e constataram presença de sêmen na vagina e no ânus. Ela também teve escoriações nos braços e nas pernas.

Defesa do acusado e posicionamento do hotel Procurada pelo Estadão, a defesa do acusado, comandada pelos advogados Gabriel Constantino e Luís Gabriel Vieira, afirmou em nota que não medirá esforços "para comprovar sua inocência e restabelecer a verdade dos fatos".

"A banca reafirma sua plena convicção na inocência de seu cliente, especialmente porque os elementos constantes dos autos demonstram a consensualidade dos fatos e revelam contradições significativas nos depoimentos da suposta vítima. A defesa repudia qualquer especulação ou julgamento antecipado do caso", informou.

Em nota, a direção do hotel Blue Tree informou que "sempre tem como prioridade o bem-estar e a segurança de seus hóspedes" e que "não compactua nem compactuará com qualquer conduta imprópria eventualmente praticada nos seus empreendimentos". A rede afirmou que colabora "integralmente com qualquer apuração ou investigação".