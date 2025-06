Alunos da USP vão participar do Enade a partir de 2025; entenda o que isso significa

A partir deste ano, a Universidade de São Paulo (USP) participará do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), que avalia o rendimento dos estudantes concluintes dos cursos de graduação do Brasil em relação aos conteúdos programáticos, às habilidades e às competências adquiridas ao longo da formação.

A adesão da USP ao Enade foi aprovada pelo Conselho Universitário nesta terça-feira, 24. Na mesma reunião, foi aprovada a tabela de vagas dos cursos de graduação para o vestibular de 2026 (realizado no fim deste ano), com 11.147 vagas ao todo.

"A USP, no passado, promoveu discussões e optou por não participar do Enade. Por isso, gostaria que este fosse um processo muito discutido com a comunidade acadêmica e isso foi feito pela Pró-Reitoria de Graduação. Entendo que a USP, que é uma das universidades mais importantes do Brasil, deve ser um parâmetro de qualidade na graduação, assim como é na pós-graduação, por meio da avaliação da Capes", afirmou o reitor Carlos Gilberto Carlotti Junior.

A decisão de aderir ao exame nacional se baseia no "compromisso institucional com a qualidade da formação à responsabilidade pública de dar transparência à avaliação externa do aprendizado de nossos estudantes", segundo o pró-reitor de Graduação, Aluisio Segurado.

A universidade seguirá os ciclos trienais do Enade e observará as áreas de avaliação definidas anualmente pelo Ministério da Educação (MEC).

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do MEC responsável pela realização da prova, anunciou mudanças no fluxo de avaliações dos cursos por meio do Enade a partir do próximo ano. Uma delas é que, agora, todos os cursos serão avaliados a cada três anos (exceto Medicina e Licenciaturas, avaliados anualmente).

Em 2025, serão avaliados cursos da USP nas seguintes áreas:

licenciaturas em: Artes visuais Ciências biológicas Ciências sociais Educação física Filosofia Física Geografia História Letras Matemática Música Pedagogia Química bacharelados em: Administração Ciências Contábeis Ciências Econômicas Design Direito Jornalismo Medicina Psicologia Publicidade e Propaganda Relações Internacionais

A participação dos estudantes convocados para o Enade é obrigatória e fica registrada no histórico escolar caso o estudante tenha se formado no ciclo correspondente ao curso avaliado - caso contrário, consta a informação de que, no ano da conclusão, o curso não foi avaliado.

Os estudantes concluintes das licenciaturas e da medicina da USP poderão utilizar seus resultados individuais no exame em processos seletivos como a Prova Nacional Docente, para seleção de professores, e o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), que serve como porta de entrada para residências médicas de todo o País.

Para o presidente do Inep, Manuel Palacios, "a presença da USP no Enade é valiosa, já que professores da universidade poderão contribuir diretamente com nossas comissões assessoras, colaborando no aprimoramento contínuo do exame".

O desempenho dos cursos no Enade influencia diretamente o Conceito Preliminar de Curso, um indicador utilizado pelo MEC para regulação e supervisão dos cursos de nível superior do Brasil.

Vagas para o vestibular 2026

O número total de vagas para ingresso na USP não foi alterado em relação ao que foi oferecido no ano passado, sendo que das 11.147 vagas, 5.572 são para ampla concorrência, 3.485 reservadas para alunos de escola pública e 2.090 para alunos pretos, pardos e indígenas (PPI) de escola pública.

Essas vagas são distribuídas nas três modalidades de ingresso: Fuvest, Enem USP e Provão Paulista.