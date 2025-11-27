Aluísio Segurado, da Medicina, vence eleição para reitor na USP: 'Enfrentar desafio digital'

O professor da Faculdade de Medicina Aluísio Segurado, de 68 anos, venceu as eleições para reitor na Universidade de São Paulo (USP) realizada nesta quinta-feira, 27. Ele teve 1.270 votos, seguido da ex-diretora da ex-diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) Ana Lúcia Duarte Lanna, com 713 votos, e do professor da Escola Politécnica Marcílio Alves, com 340 votos. Os três, portanto, integram a lista tríplice que será enviada ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Não há prazo para essa escolha nem informações ainda de quando ele tomará a decisão. Nos últimos anos, houve casos em que o governador nomeou o reitor eleito no mesmo dia; em outros, demorou mais de uma semana.

"Acho que a parceria muito sinérgica da nossa chapa, com muita experiência acadêmica e de gestão, e também com projetos de futuro, trouxe segurança para a comunidade", disse Segurado ao Estadão, logo depois de saber o resultado das eleições. A chapa que encabeça a lista tríplice tem como vice-reitora a ex-diretora da Escola Politécnica Liedi Légi, que foi a primeira mulher a assumir a faculdade de Engenharia. "A comunidade sentiu que havia coerência da proposta."

Segurado foi pró-reitor de graduação da atual gestão do reitor Carlos Gilberto Carlotti Junior e dirigiu o Instituto Central do Hospital das Clínicas (HC). Segundo ele, a lista tríplice será enviada nesta sexta-feira, 28, ao governador.

Historicamente, o mais votado internamente é o escolhido para o próximo período, que vai de janeiro de 2026 a janeiro de 2030. Já houve, porém, exceções. Em 2009, o professor da Faculdade de Direito João Grandino Rodas foi o segundo mais votado e acabou como o escolhido pelo então governador José Serra (PSDB).

A eleição foi realizada online durante todo o dia e tiveram direito à voto apenas os cerca de 2.300 membros da Assembleia Universitária, que são os integrantes do Conselho Universitário, órgão máximo da USP, dos conselhos centrais, das congregações das unidades e dos conselhos deliberativos dos museus e dos institutos especializados. São 84% professores, 10% de representantes dos estudantes e 4% de servidores técnicos e administrativos.

Segundo a USP, participaram da eleição 2.041 eleitores. Como os eleitores podiam votar em até três chapas, há mais votos do que eleitores. No entanto, a maioria votou em apenas uma e houve 3.590 votos em branco e 70 nulos.

Segurado também credita a vitória na eleição à "consistência da proposta", que, segundo ele, partiu do diagnóstico dos principais desafios da instituição, como a manutenção da autonomia universitária, e discutiu também questões atuais. Entre eles, ele citou "o convívio com uma USP mais plural e mais diversa que exige readaptação de processos tradicionais" e ainda "o desafio tecnológico da transformação digital e da incorporação da inteligência artificial no apoio ao ensino e à gestão".

Um dos desafios do próximo reitor é o futuro financiamento da USP. Os três candidatos reforçaram durante a campanha a importância de se garantir a autonomia da instituição por meio de um orçamento previsível. Com a reforma tributária, a partir de 2026, deixará de existir gradualmente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Desde 1989, a universidade, a mais importante da América Latina, recebe 5% da arrecadação do tributo do Estado. O orçamento da instituição em 2025 foi de R$ 9,15 bilhões. A partir de agora, os valores e a origem dos recursos terão de ser discutidos pelo novo reitor ou reitora com o governo do Estado.

"A autonomia das universidades estaduais paulistas é única e foi responsável pelo desenvolvimento do ecossistema de ciência e tecnologia do Estado", disse Segurado, em entrevista ao Estadão, durante a campanha. Diferentemente de USP, Unicamp e Unesp, as universidades estaduais não têm autonomia orçamentária e dependem de repasses (e sofrem com bloqueio de verbas) do Ministério da Educação.

A USP, que faz 92 anos em janeiro, tem cerca de 60 mil alunos de graduação e 30 mil de pós. A universidade paulista é responsável por cerca de um quarto das pesquisas feitas no Brasil todo.

A instituição tem aumentado, nos últimos anos, suas políticas de diversidade, com cotas para estudantes e professores pretos, pardos e indígenas. Entre os desafios para os próximos anos, estão a necessidade de se atualizar, para atrair talentos para o ensino e a pesquisa, pensando em inovações na forma de ensinar, aprender e fazer ciência.

Para Segurado, a contratação recente de mais de 900 novos docentes - algo inédito na última década, após anos de déficit de profissionais - traz uma oportunidade de inovação no ensino. "É o momento de mobilizarmos toda a energia dessa juventude para promover as mudanças que, em um quadro cristalizado, às vezes são mais difíceis de serem alcançadas", afirmou.

O professor é infectologista e dirigiu o Instituto Central do Hospital das Clínicas na pandemia de covid-19. Para ele, a mobilização da universidade nesse período, que envolveu médicos e professores, do atendimento a pacientes até a criação de novos respiradores, foi um exemplo claro da sua importância para o País.

Ele também havia sido o mais votado na consulta feita a professores, alunos e funcionários da USP na semana passada. Ele teve 4.969 votos, seguido da ex-diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Ana Lanna, que recebeu 4.062 votos. A consulta, aberta a toda comunidade da USP, não tinha valor oficial, mas funciona como um direcionamento à Assembleia Universitária.