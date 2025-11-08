Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Alexandre Silveira volta a defender fortalecimento da Defesa e exploração do urânio

Estadão Conteúdo

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, voltou a defender neste sábado, 08, a necessidade de fortalecimento da Defesa brasileira e a exploração do urânio.

Em discurso durante participação em evento sobre lançamento de sistema de geração de energia limpa em Fernando de Noronha (PE), o ministro disse que o Brasil tem a cadeia completa de urânio e grandes reservas, e deveria avançar no segmento. "Nós temos tecnologia, já produzimos combustível aqui, essa tecnologia é importante pra poder fortalecer a nossa Defesa", disse, citando ainda o desenvolvimento do submarino nuclear brasileiro.

Ele defendeu que parte do royalties da exploração de urânio deveria ir para o fortalecimento das Forças Armadas. "Vamos fortalecê-las, porque isso é importante para a segurança da nossa soberania, para o fortalecimento das nossas fronteiras, que nos ajudem em casos específicos, na nossa segurança pública", disse.

"Eu sou daqueles que acham que, infelizmente, - querem ter esperança que não, mas - um país como o Brasil precisa fortalecer cada vez mais a sua defesa", acrescentou.

