Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Alexandre de Moraes conclui audiências sobre megaoperação policial no Rio de Janeiro

Estadão Conteúdo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre Moraes, encerrou há pouco a série de audiências no Rio de Janeiro sobre a Operação Contenção, que deixou 121 mortos na semana passada e é considerada a mais letal na história do Estado. A última agenda foi com o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

Não foram feitas declarações à imprensa em nenhuma das agendas.

Antes disso, Moraes esteve no Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), onde o procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, apresentou o relatório com todas as ações adotadas pelo MPRJ. Após a audiência, Moraes conversou com representantes da subprocuradoria-geral de Justiça de Direitos Humanos e Proteção à Vítima (SUBDHPV/MPRJ); do grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), entre outras estruturas.

O ministro ainda ficou cerca de 1 hora na Defensoria Pública, que na quinta-feira (30) protocolou um pedido para garantir o acesso de sua equipe técnica ao Instituto Médico-Legal (IML). No domingo, Moraes determinou que fossem preservadas todas as provas, perícias e documentos relacionados à execução da operação.

Audiência com Castro

A série de audiências começou com o governador Cláudio Castro (PL), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Foram mais de duas horas de reunião. O ministro determinou que o governador do Rio de Janeiro respondesse a 18 questionamentos sobre a operação.

Participaram da audiência os secretários de Segurança Pública, Victor dos Santos; de Polícia Militar, Marcelo de Menezes; e de Polícia Civil, Felipe Curi, além de representantes do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça.

"Conversamos sobre o projeto de retomada que está em fase de organização pelo Conselho Nacional do Ministério Público e demos ao ministro total possibilidade de tirar todas as dúvidas sobre a política de segurança do Rio de Janeiro e nos desafios no combate ao crime", disse por meio de nota o governador.

Próximos passos

O ministro também designou uma audiência conjunta na Primeira Turma do STF com representantes da sociedade civil dentro do autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635. A audiência está prevista para quarta-feira (5).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MEGAOPERAÇÃO/RIO/MORAES/AUDIÊNCIA
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda