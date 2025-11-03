Alexandre de Moraes conclui audiências sobre megaoperação policial no Rio de Janeiro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre Moraes, encerrou há pouco a série de audiências no Rio de Janeiro sobre a Operação Contenção, que deixou 121 mortos na semana passada e é considerada a mais letal na história do Estado. A última agenda foi com o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

Não foram feitas declarações à imprensa em nenhuma das agendas.

Antes disso, Moraes esteve no Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), onde o procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, apresentou o relatório com todas as ações adotadas pelo MPRJ. Após a audiência, Moraes conversou com representantes da subprocuradoria-geral de Justiça de Direitos Humanos e Proteção à Vítima (SUBDHPV/MPRJ); do grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), entre outras estruturas.

O ministro ainda ficou cerca de 1 hora na Defensoria Pública, que na quinta-feira (30) protocolou um pedido para garantir o acesso de sua equipe técnica ao Instituto Médico-Legal (IML). No domingo, Moraes determinou que fossem preservadas todas as provas, perícias e documentos relacionados à execução da operação.

Audiência com Castro

A série de audiências começou com o governador Cláudio Castro (PL), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Foram mais de duas horas de reunião. O ministro determinou que o governador do Rio de Janeiro respondesse a 18 questionamentos sobre a operação.

Participaram da audiência os secretários de Segurança Pública, Victor dos Santos; de Polícia Militar, Marcelo de Menezes; e de Polícia Civil, Felipe Curi, além de representantes do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça.

"Conversamos sobre o projeto de retomada que está em fase de organização pelo Conselho Nacional do Ministério Público e demos ao ministro total possibilidade de tirar todas as dúvidas sobre a política de segurança do Rio de Janeiro e nos desafios no combate ao crime", disse por meio de nota o governador.

Próximos passos

O ministro também designou uma audiência conjunta na Primeira Turma do STF com representantes da sociedade civil dentro do autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635. A audiência está prevista para quarta-feira (5).