Alerta vermelho para tempestade em SC; ciclone no Sul se afasta pelo oceano

Estadão Conteúdo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para cidades de Santa Catarina válido para esta sexta-feira, 12. A previsão indica chuva superior a 60 mm por hora ou acima de 100 mm por dia, ventos superiores a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. Classificado como de grande perigo, o alerta segue em vigor até as 17 horas.

Estão sob risco elevado municípios do Noroeste Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sudoeste e Oeste do Paraná, Oeste Catarinense e Centro-Sul Paranaense. Segundo o Inmet, essas regiões podem enfrentar danos em edificações, queda de energia, prejuízos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

Ciclone extratropical se afasta pelo oceano

A região Sul foi atingida ao longo da semana por um ciclone extratropical, que alterou as condições climáticas em diversas áreas do país e provocou estragos em vários municípios. De acordo com a Climatempo, o sistema já se afasta pelo Oceano Atlântico e não tem mais influencia nas condições do tempo.

Entre o fim da manhã desta sexta-feira e a noite de domingo, 14, todas as regiões catarinenses podem ainda enfrentar chuva intensa e temporais. A previsão faz parte de um aviso meteorológico emitido pela Defesa Civil. Segundo o órgão, a junção do calor e da umidade com a atuação de um sistema de baixa pressão que avança para o oceano cria condições favoráveis ao surgimento de novas instabilidades.

