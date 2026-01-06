Alerta amarelo: chuvas retornam para SP e outros Estados do País; veja quando

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de chuva para áreas de São Paulo e outros Estados do País. A previsão indica um padrão rotineiro do verão que deve trazer calor e pancadas isoladas nos próximos dias.

As manhãs em São Paulo ao longo da semana devem apresentar temperaturas mais amenas, com possibilidade de formação de névoa em áreas mais elevadas do Estado, o que pode reduzir pontualmente a visibilidade.

Durante as tardes, o aumento do calor favorece a formação de pancadas de chuva isoladas, que podem ser acompanhadas por descargas elétricas e rajadas de vento, segundo a Defesa Civil do Estado.

O Vale do Paraíba, Litoral Sul e a Região Metropolitana estão sob alerta amarelo, de perigo potencial, do Inmet e podem registrar chuvas entre 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia.

A Defesa Civil orienta que a população permaneça atenta às condições meteorológicas, especialmente no período da tarde e início da noite, quando há maior potencial para chuvas intensas em curto espaço de tempo.

Em situações de ventos fortes, a recomendação é evitar áreas arborizadas, estruturas metálicas e locais sujeitos a alagamentos, acompanhando sempre os alertas emitidos pelos canais oficiais.

Outros Estados com alerta do Inmet

Áreas em Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pará, Tocantins, Piauí, Mato Grosso, Acre, Espírito Santo, Pernambuco, Rondônia, Maranhão, Amazonas, Rio de Janeiro e Distrito Federal também estão na lista de alerta amarelo que é válido até a noite de quinta-feira, dia 8.

Outros pontos em Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Minas Gerais, Tocantins, Acre, Amazonas, Rondônia e Pará estão sob alerta vermelho do instituto, ou seja, quando há perigo de chuvas intensas. São esperadas precipitações 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm dia, além de ventos intensos que podem chegar a 100 km/h.

Veja a previsão para os próximos dias em São Paulo, segundo a Meteoblue:

- Terça-feira: entre 17ºC e 27ºC; - Quarta-feira: entre 19ºC e 27ºC; - Quinta-feira: entre 19ºC e 29ºC; - Sexta-feira: entre 20ºC e 30ºC.