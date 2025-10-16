Capa Jornal Amazônia
'Água foi contaminada com algum produto', diz prefeitura de Garça (SP)

Estadão Conteúdo

O secretário de saúde de Garça, Pedro Scartezini, disse em postagem nas redes sociais que um morador da cidade passou mal após ingerir uma água mineral contaminada. O munícipe procurou atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com sintomas de intoxicação.

"Ele foi prontamente atendido, foi medicado e realmente constatou que essa água foi contaminada com algum tipo de produto."

De acordo com o secretário, o lote 253.1, com fabricação em 10/09/2025 e validade até 10/09/2026, foi apreendido. A prefeitura orienta a população a não consumir essa água até seja confirmado se a contaminação ocorreu em apenas uma garrafa.

Em nota, a DBG Distribuidora de Bebidas Garça informou que teve conhecimento, por meio das redes sociais, de uma possível ocorrência de intoxicação relacionada a uma embalagem de água mineral da marca Mineratta, que está acompanhando o caso e reforçou que a empresa cumpre padrões de controle de qualidade.

ÁGUA MINERAL/LOTE/RECOLHIMENTO/INTOXICAÇÃO/GARÇA/SP

