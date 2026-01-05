Agentes da PRF acham dinheiro, fuzil e mira holográfica em painel de carro

Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam nesta segunda, 5, um fuzil calibre .556, além de nove revólveres, três carregadores e R$ 4.780 em dinheiro durante abordagem na BR-369, em Londrina, norte do Paraná.

A ação confiscou também uma mira holográfica, dispositivo óptico de alta sofisticação e precisão instalado em armas de fogo para calibrar a pontaria via uma lente transparente.

"Trata-se de um equipamento que potencializa significativamente a capacidade de acerto e a letalidade da arma quando empregado em contextos ilegais", informou a PRF.

A apreensão do armamento ocorreu durante abordagem de um veículo na entrada de Londrina. Durante a inspeção, os agentes da PRF localizaram um compartimento oculto adaptado no painel, onde estavam escondidas as armas, a mira e o dinheiro.

O motorista, de 51 anos, informou que saiu de São Paulo e não revelou o destino do armamento. Mas os agentes descobriram o caminho inverso, a origem verdadeira era Foz do Iguaçu. Eles constataram flagrante de tráfico internacional de armas de fogo.

O material bélico seria levado para um endereço na Grande São Paulo, provavelmente por 'encomenda' de facção do crime organizado.