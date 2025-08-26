Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Agência de turismo fecha e alunos da USP relatam prejuízo

Estadão Conteúdo

O fechamento de uma agência de Turismo de Franca, no interior de São Paulo, deixou mais de 50 estudantes de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) com um prejuízo de cerca de R$ 170 mil. As vítimas são alunos do 3.º ano da graduação, que fecharam um pacote com a empresa Kairós Viagens & Peregrinações para uma viagem à Bahia no fim deste ano.

A Kairós suspendeu as atividades em julho e, em agosto, afirmou aos estudantes que cancelaria a viagem. Disse ainda que, por estar com as contas bloqueadas, não podia fazer transações bancárias e ressarcimentos.

Em nota, a agência afirmou que cerca de R$ 50 mil já foram devolvidos relativos aos pagamentos por cartão de crédito. Além disso, diz que "a situação não se configura como um ato de má-fé ou negligência, mas sim uma crise operacional de grande magnitude, resultante de eventos externos e que está sendo tratada com a máxima seriedade e transparência". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

