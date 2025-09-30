Aeroporto Santos Dumont tem pista liberada após vazamento de óleo

A pista do Aeroporto Santos Dumont (SDU), no Rio de Janeiro, foi liberada para pousos e decolagens às 17h25, informou há pouco a A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) diz que 161 voos foram impactados ao longo do dia.

As operações ao longo de todo o dia foram impactadas por um vazamento de óleo hidráulico ocorrido por volta de 3h desta terça-feira.

Em nota, a Infraero diz que, excepcionalmente, estenderá o horário de operação do aeroporto para auxiliar na regularização dos voos. O horário regular de funcionamento do Santos Dumont é das 6h às 23h.

"Todos os recursos disponíveis foram utilizados para liberação da pista no menor prazo possível, atendendo aos critérios normativos. ... A retomada dos voos foi condicionada à completa remoção do produto", enfatiza o comunicado.

O problema teve origem no motor do caminhão "desemborrachador" que estava sendo utilizado em manutenção preventiva da pista, procedimento rotineiro previsto nos normativos da aviação civil, diz a Infraero.

A Abear avalia que cerca de 16 mil passageiros tiveram o voo alternado ou cancelado por conta do incidente. A entidade diz que os viajantes afetados "receberam assistência das empresas nos esforços de mitigação dos impactos causados pela inviabilidade de infraestrutura da pista principal do aeroporto".

Durante o dia, os fiscais do Procon Carioca estiveram no aeroporto para apurar queixas de passageiros sobre a falta de alimentação e de informações. Não há informações de que as empresas foram notificadas.