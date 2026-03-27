Aeroporto de Guarulhos vai operar com uma só pista durante um mês; entenda como será

Durante os dias de 29 de março a 30 de abril, uma das pistas de pousos e decolagens do Aeroporto de Guarulhos passará por intervenções obrigatórias de infraestrutura e a quantidade de voos deve diminuir, informou a concessionária GRU Airport, responsável pelo operação.

As obras são "essenciais e indispensáveis para garantir o cumprimento rigoroso dos protocolos globais de segurança operacional, prioridade absoluta para a companhia", disse em nota a concessionária.

Atualmente, o aeroporto opera com duas pistas paralelas que permitem pousos e decolagens simultâneas. No período de reforma, uma única pista vai precisar intercalar as duas funções, o que compromete a quantidade de voos.

Ainda segundo a GRU Airpot, as melhorias já estavam previstas no cronograma de manutenção preventiva do complexo aeroportuário. As empresas aéreas foram devidamente notificadas em outubro de 2024, assim como os órgãos reguladores.

Durante o período das obras, a malha aérea e as operações serão "adaptadas pontualmente, de forma coordenada com todos os elos do setor, para assegurar a eficiência e a integridade de cada voo", concluiu.

O que dizem as companhias aéreas?

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras informou que, devido à redução de capacidade operacional no aeroporto, a empresa precisou fazer três cancelamentos e ajustes pontuais em alguns voos.

"A companhia ressalta que os clientes impactados foram devidamente comunicados e estão recebendo a assistência prevista na Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)", informou.

A Gol Linhas Aéreas confirmou que foi avisada com antecedência sobre as obras e realizou as "ações necessárias preventivamente, com a readequação de malha e reacomodação de passageiros".

A Latam afirma que reorganizou sua programação de voos para o período de obras no aeroporto e "comunicou de forma proativa todos os clientes impactados pelas mudanças. Os passageiros podem confirmar, alterar seus voos ou realizar a solicitação de reembolso diretamente na seção Minhas Viagens, no site ou aplicativo da Latam".

O Estadão procurou a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), mas não houve resposta até a publicação da reportagem.