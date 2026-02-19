Capa Jornal Amazônia
Aeroporto de Guarulhos tem voos cancelados por conta de greve na Argentina

É a quarta greve geral que ocorre sob a gestão do mandatário

Estadão Conteúdo
fonte

O aeroporto de Guarulhos é um dos mais prejudicados pela crise financeira da Avianca (Rovena Rosa/Agência Brasil)

A greve na Argentina afetou a operação no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, nesta quinta-feira, 19. Segundo a GRU Airport, responsável pela operação, 14 voos foram cancelados. A paralisação de 24 horas foi convocada como protesto à reforma trabalhista apoiada pelo presidente Javier Milei. É a quarta greve geral que ocorre sob a gestão do mandatário.

O texto foi aprovado pelo Senado argentino na semana passada e está previsto para começar a ser apreciado pela Câmara.

A principal central sindical do país considera as mudanças propostas pelo governo um retrocesso. A reforma propõe "modernizar as relações de trabalho" e reduzir o poder dos sindicatos e os custos trabalhistas. A fim de garantir os 37 votos necessários para sua aprovação no Senado, o governo - que conta com 20 senadores próprios - concordou em modificar alguns artigos a pedido da oposição.

Os principais sindicatos do transporte de passageiros aderiram inicialmente ao protesto: 255 voos foram cancelados, afetando 31 mil passageiros, segundo a companhia aérea Aerolíneas Argentinas. Trabalhadores portuários também participam da paralisação.

O ato acontece num momento de declínio da atividade industrial. Nos últimos dois anos, segundo fontes sindicais, mais de 21 mil empresas fecharam as portas; a crise também se estende ao encerramento de cerca de 300 mil postos de trabalho.

.
