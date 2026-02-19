Capa Jornal Amazônia
Aeronave pousa em Guarulhos segundos antes de outro avião decolar da mesma pista

Estadão Conteúdo

Dois aviões, um que estava pousando e outro, mais à frente, que estava decolando, dividiram a mesma pista por alguns segundos na madrugada da última quarta-feira, 18, no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A manobra foi registrada em vídeo e divulgada pelo canal Aviação Guarulhos JPD no YouTube.

Nas imagens, é possível perceber a aproximação do Boeing 747 em relação ao aeroporto. Enquanto o avião se prepara para tocar a pista, o Boeing 777 começa a se preparar para a sua decolagem, que acontece segundos depois.

Não é possível precisar a distância de um avião ao outro na pista, mas não foram necessárias manobras de desvios.

Por meio de nota, a companhia aérea Latam informou que o voo LA8084, com destino a Londres, tinha sido autorizado pela torre de controle local e "decolou normalmente, obedecendo a separação mínima determinada para pousos e decolagens no Aeroporto de Guarulhos".

A companhia destacou que a segurança dos passageiros e dos funcionários da empresa é prioridade durante as operações.

A Nav Brasil, empresa responsável pela torre de controle do aeroporto e também pelo monitoramento dos voos no local, foi questionada, mas não deu retorno até a publicação da reportagem. O texto será atualizado caso a empresa se manifeste.

Desvio por conta da presença de aeronave na pista

No último dia 4, também no Aeroporto Internacional de Guarulhos, um Boeing 787-9 Dreamliner da United Airlines precisou fazer um desvio durante o pouso por conta da presença de outra aeronave de menor porte, um jato particular, na mesma pista.

O desvio foi registrado em vídeo por um morador da região e publicado nas redes sociais.

Na ocasião, a Nav Brasil informou que a manobra ocorreu dentro dos protocolos operacionais e que não houve intercorrências. "A operação foi conduzida dentro dos parâmetros técnicos e regulamentares estabelecidos", informou.

