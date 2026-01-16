Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Aeromóvel de Guarulhos para no meio do trajeto e passageiros desembarcam sobre trilhos

Estadão Conteúdo

O Aeromovel, sistema de transporte sobre trilhos que liga os terminais do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, à Linha 13-Jade da CPTM, precisou interromper a operação devido ao alto volume de chuvas. Funcionários do aeroporto que estavam a bordo precisaram desembarcar sobre os trilhos na noite de quinta-feira, 15.

Publicações nas redes sociais levantaram inicialmente a hipótese de descarrilhamento do vagão, mas a concessionária AeroGru, responsável pelo sistema, negou a informação. Segundo a empresa, tratou-se apenas de "uma parada de segurança" em virtude das fortes chuvas que atingiram a região. O comunicado afirma que todos os passageiros foram desembarcados em segurança.

No momento, o sistema atende apenas funcionários do Aeroporto. A abertura do serviço ao público geral está prevista ainda para os primeiros meses de 2026.

O sistema substituirá os ônibus gratuitos que atualmente fazem o trajeto entre os terminais, que leva cerca de 20 minutos, em média, dependendo do trânsito, segundo a concessionária do aeroporto, GRU Airport.

Construída a 11 metros do solo, a linha possui 2.700 metros de extensão, e será operada com três trens projetados para acomodar 200 usuários cada um.

O sistema terá capacidade para transportar até 2 mil passageiros por hora, de forma gratuita, em viagens de cerca de 6 minutos até o último terminal.

