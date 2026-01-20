Capa Jornal Amazônia
Advogada que salvou família de incêndio em apartamento no Paraná recebe alta após três meses

Juliane Suellem Vieira dos Reis sofreu queimaduras em 63% do corpo

Estadão Conteúdo

A advogada Juliane Suellem Vieira dos Reis, de 28 anos, que estava internada após se pendurar no ar-condicionado do 12º andar do prédio onde mora, no Paraná, para salvar sua família de um incêndio, recebeu alta nesta terça-feira, 20. Ela ajudou a retirar sua mãe, de 51 anos, e seu primo, de 4 anos, do local em chamas.

Juliane deu entrada em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário (HU) de Londrina (PR) no dia 15 de outubro, após sofrer queimaduras em 63% do corpo.

Ela foi transferida de Cascavel para Londrina no dia 17 do mesmo mês. Juliane já chegou ao hospital em estado gravíssimo e em coma induzido.

Investigação

O incêndio atingiu o apartamento da família de Juliane, que fica no 13º andar de um prédio em Cascavel. Uma prima, mãe do menino ferido, que também mora no local, não estava em casa na ocasião.

O laudo da Polícia Científica do Paraná concluiu que as chamas não foram provocadas de maneira intencional por ação humana. Segundo o documento, o fogo teve início na cozinha do apartamento - mas o laudo não indica o que provocou as chamas. Uma estimativa do Corpo de Bombeiros indica que a temperatura dentro do apartamento chegou a 800ºC durante o incêndio.

