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Advogada encontrada morta na Praia de Botafogo teve AVC por afogamento, aponta laudo

Tamirys foi vista pela última vez no sábado, 18, na Praia do Leblon

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que a morte da advogada Tamirys Teixeira Santos, 36 anos, encontrada sem vida na Praia de Botafogo na última terça-feira, 21, foi causada por um acidente vascular cerebral (AVC) associado à asfixia mecânica por afogamento.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 23, com base no laudo de necropsia emitido pelo Instituto Médico-Legal (IML). "Com base na análise pericial e nas diligências realizadas pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), concluiu-se que não houve crime", informou a polícia.

Tamirys foi vista pela última vez no sábado, 18, na Praia do Leblon. Segundo as investigações, ela teria entrado no mar e só foi encontrada dias depois, na Praia de Botafogo.

image Corpo de mulher é encontrado na Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro
A Polícia Civil investiga se o corpo seria da advogada Tamirys Teixera Santos.

Apesar do intervalo, o Corpo de Bombeiros informou que só foi acionado na manhã de terça-feira, às 7h15, para uma ocorrência de busca por uma vítima que teria desaparecido no mar. As equipes iniciaram as buscas e localizaram o corpo da advogada por volta das 14h15. A confirmação da identidade foi feita na quarta-feira, 22.

Em seu perfil em uma rede social, Tamirys se descrevia como amante da praia e praticante de jiu-jitsu e muay thai, e compartilhava sua rotina de treinos.

Amigos de Tamirys publicaram mensagens de despedida. "Ainda sem acreditar que você se foi. Descanse em paz, amiga. Te amo eternamente. Que a sua alegria de viver seja luz daí de cima para nos guiar e confortar", escreveu a amiga Marcella Araújo em publicação no Instagram.

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MULHER/CORPO/RIO/PRAIA/BOTAFOGO/ADVOGADA/MORTE/AVC
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