Adultos usando chupeta? Tendência na China promete aliviar estresse, mas preocupa especialistas

Pode parecer inusitado, mas um novo hábito vem ganhando espaço na China: adultos utilizando chupetas como forma de lidar com o estresse e a ansiedade. A prática, associada à sensação de conforto da infância, é apontada por adeptos como capaz de ajudar a melhorar o sono e até auxiliar na redução do consumo de cigarros. Apesar da promessa de bem-estar, profissionais de saúde alertam para possíveis riscos físicos e psicológicos.

Segundo reportagem do jornal asiático My News, as chupetas voltadas para adultos são produzidas em silicone ou borracha e vendidas em plataformas de comércio eletrônico, com preços que variam de R$ 8 a R$ 350 (na conversão direta). Na internet, consumidores relatam experiências positivas. Um usuário descreveu o acessório como “macio, confortável e que não atrapalha a respiração”. Outro afirmou que a chupeta ajuda a lidar com a abstinência do cigarro, trazendo alívio emocional: “me dá conforto psicológico e me deixa menos inquieto durante os períodos em que eu não fumo”. Há ainda quem utilize o objeto durante o expediente, dizendo que ele transmite uma sensação de segurança semelhante à vivida na infância.

Alerta dos dentistas Para os dentistas, o uso prolongado pode trazer consequências indesejadas. O profissional Tang Caomin, da cidade de Chengdu, explica que chupar a chupeta por mais de três horas por dia pode provocar movimentação dentária. “O potencial dano causado pelas chupetas à boca dos clientes é intencionalmente minimizado pelos vendedores”, afirma. Ele também destaca o risco de que partes do acessório sejam inaladas durante o sono.

Questão emocional Psicólogos também expressam preocupação. Zhang Mo, que atua em Chengdu, aponta que a chupeta pode funcionar como uma forma de evitar o enfrentamento das causas reais do estresse e da ansiedade. “A verdadeira solução não é se tratar como uma criança, mas encarar o desafio diretamente e resolvê-lo”, orienta.