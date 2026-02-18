Capa Jornal Amazônia
Adolescente morre baleado na cabeça ao gravar vídeo de colega 'brincando' com arma

Após o ocorrido, o garoto que estava com a arma fugiu com o pai

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Elivaldo Pamplona / O LIberal)

Um adolescente de 16 anos morreu após ser atingido por um tiro na cabeça disparado por um colega da mesma idade durante uma brincadeira com uma arma de fogo, no bairro de Jardim Guarujá, na zona sul de São Paulo.

O rapaz gravava um vídeo do adolescente rodando o tambor do revólver quando foi atingido, na garagem da casa. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira, 16. Após o ocorrido, o garoto que estava com a arma fugiu com o pai. A reportagem tenta contato com a defesa da família.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), o caso aconteceu rua Cittadella, no bairro da zona sul. Após o disparo, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado e a vítima foi socorrida ao Hospital M'Boi Mirim, onde sua morte foi constatada. O corpo dele foi enterrado na manhã desta quarta-feira, 18, no Cemitério Jardim da Paz, em Embú das Artes.

Segundo a SSP, a mãe do autor do disparo informou que ele irá se apresentar à autoridade policial com seu advogado.

O caso foi registrado como homicídio no 47º Distrito Policial (Capão Redondo). A polícia ainda apura se a arma pertence ao pai do adolescente que atirou. "Diligências são realizadas visando o esclarecimento de todos os fatos", diz a SSP.

