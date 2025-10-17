Adolescente é baleado após tentar assaltar policial aposentado no trânsito

Uma adolescente foi baleado na manhã desta sexta-feira, 17, após tentar roubar o interior de um carro conduzido por um policial civil aposentado. O caso ocorreu na Praça Armênia, na região central de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), durante a ação, o policial reagiu à tentativa de roubo, e um dos infratores foi atingido.

O adolescente ferido foi socorrido ao Hospital das Clínicas. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (Bom Retiro), onde seguem as investigações sobre o envolvimento do grupo.

A semana foi marcada por duas operações da polícia contra quadrilhas que roubam celulares quebrando vidros de carros parados no semáforo em SP.

Na terça, a polícia descobriu o "QG" dos criminosos, na região do Glicério. Essa investigação começou depois do furto do celular do procurador de Justiça Antônio Calil Filho, que aconteceu em julho deste ano, no centro de São Paulo. Na ocasião, os criminosos quebraram o vidro do carro dele e levaram o celular.

Na quinta, 11 integrantes suspeitos de roubos de celulares, alianças e motos nas zonas central e sul da capital paulista e em Brasília (DF) foram presos. Um deles morreu em confronto com a polícia. Outros quatro já estavam no sistema prisional.

Segundo a polícia, todos possuem ligações com uma quadrilha responsável por roubos e mortes durante os ataques.

Uma das lideranças do esquema de receptação e fornecimento de armas é Suedna Barbosa Carneiro, a "Mainha do crime", que alugava os equipamentos para os criminosos praticarem roubos de moto e depois comprava os aparelhos roubados.