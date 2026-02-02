Adolescente de 17 anos é baleado e morto após show de piseiro

Um adolescente de 17 anos morreu e outro de 16 ficou ferido por disparos de arma de fogo durante um show de verão, na madrugada deste domingo, 1, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo.

O evento, promovido pela prefeitura no complexo turístico da Rua da Praia, reunia cerca de 90 mil pessoas na região central da cidade. O show do cantor Natanzinho Lima já havia terminado e o público se dispersava quando aconteceram os disparos. A prefeitura de São Sebastião diz em nota que o caso está em investigação. A reportagem entrou em contato com a assessoria do cantor e aguarda retorno.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), uma testemunha relatou que as vítimas teriam se desentendido com dois homens ainda não identificados, que fizeram disparos de armas de fogo. Os adolescentes, baleados, foram socorridos por uma equipe de resgate e levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central. O jovem de 17 anos não resistiu. A outra vítima está internada, com o estado de saúde estável.

Segundo a SSP, o caso é investigado como homicídio e tentativa de homicídio. A equipe do 1.o Distrito Policial de São Sebastião, onde foi feito o registro, segue com diligências para identificar os autores do crime e esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Os agentes já requisitaram imagens de câmeras de segurança da região e estão em busca de vídeos que teriam registrado os fatos.

O que diz a prefeitura de São Sebastião

A prefeitura de São Sebastião diz em nota que o caso foi registrado e está em investigação pela Polícia Civil. "Neste momento, a prefeitura não irá antecipar conclusões, em respeito ao trabalho técnico e ao andamento das investigações", diz.

Segundo o município, a administração está à disposição das autoridades e colabora com as solicitações oficiais, incluindo o fornecimento de imagens do Centro de Operações Integradas (COI) e do sistema de monitoramento urbano.

A prefeitura reforça que seguirá atuando de forma integrada com as forças de segurança, com ações preventivas e monitoramento contínuo em toda a cidade. Esclarece ainda que a apresentação do cantor Natanzinho tinha se encerrado às 23h de sábado e que o fato se deu no início da madrugada de domingo. O Verão Show, realizado durante o mês de janeiro, atraiu mais de meio milhão de pessoas, segundo a prefeitura.