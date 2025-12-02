Capa Jornal Amazônia
Adolescente ataca aluno e 2 funcionários com objeto cortante em escola particular de Fortaleza

Estadão Conteúdo

Um adolescente de 15 anos foi detido nesta terça-feira, 2, após atacar um aluno e dois funcionários de uma escola particular de Fortaleza com um objeto cortante. Ele foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e o caso foi registrado como ato infracional análogo ao crime de homicídio doloso.

O ataque ocorreu em uma unidade do Colégio Christus Sul 3, no Bairro José de Alencar. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde. Em nota, a escola disse estar colaborando para as investigações e informou que nenhum dos envolvidos corre risco de vida e que já receberam alta.

"O Colégio Christus lamenta profundamente o ocorrido e está colaborando integralmente com as autoridades. Nossa atenção agora está voltada para oferecer o suporte e o acolhimento necessários a toda a nossa comunidade escolar", afirmou a instituição.

O pai do jovem ferido, Haig Adamian, afirmou em entrevista à TV Verdes Mares que o filho levou dez facadas e precisou ser operado. "Meu filho levou mais de dez facadas dentro do colégio. Que colégio é esse? Isso é um absurdo! Agora ele está no centro cirúrgico, está sendo operado", afirmou.

ESCOLA/FORTALEZA/ATAQUE/ADOLESCENTE/FERIDOS
