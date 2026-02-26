Adilsinho, bicheiro mais procurado do Rio, é preso em Cabo Frio

O contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho, foi preso na manhã desta quinta-feira, 26, em uma ação da Polícia Federal, Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele foi encontrado em uma residência em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio. A reportagem tenta contato com a defesa.

Adilsinho estava foragido da Justiça Federal e também era procurado pela Justiça Estadual. Segundo a Polícia Civil, ele é apontado como mandante de diversos homicídios.

Integrante da cúpula do jogo do bicho no Rio de Janeiro, ele é considerado o maior produtor e distribuidor de cigarros falsificados do estado, atividade criminosa ligada a organizações armadas e com atuação transnacional, marcada pela imposição de violência e domínio territorial.

Adilsinho foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro para os procedimentos legais e, posteriormente, será transferido ao sistema prisional do estado.

A prisão ocorre no âmbito da Operação Libertatis, realizada pela Polícia Federal em março de 2023 e também em março de 2025, com o objetivo de reprimir os crimes de tráfico de pessoas, redução a condição análoga à de escravo, fraude no comércio, sonegação por falta de fornecimento de nota fiscal e delito contra as relações de consumo.

Conforme mostrou o Estadão, o nome do contraventor também aparece na lista de pessoas com transações financeiras que passaram pelo "sistema financeiro paralelo" do PCC, segundo relatórios da PF aos quais a reportagem teve acesso em março do ano passado.