Acidente grave na Rodovia dos Bandeirantes deixa 49 feridos em São Paulo

Estadão Conteúdo

Uma colisão entre um ônibus, um caminhão e um carro deixou 49 pessoas feridas na madrugada deste sábado, 22, na altura do km 23,5 da Rodovia dos Bandeirantes, em Pirituba, zona norte de São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, sete vítimas ficaram presas nas ferragens e quatro tiveram ferimentos graves.

A corporação mobilizou 22 viaturas e 73 agentes para o atendimento da ocorrência. As vítimas foram encaminhadas a hospitais próximos, que seguem em alerta para novos atendimentos.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

ACIDENTE/FERIDOS/RODOVIA DOS BANDEIRANTES/SÃO PAULO
