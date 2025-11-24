Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Variedades

Acidente envolvendo ônibus e carros deixa ao menos dois feridos graves

Uma adolescente foi levada ao Pronto-Socorro em estado grave

Estadão Conteúdo
fonte

Acidente deixou ao menos dois feridos (Imagem: Reprodução / TV Globo)

Ao menos duas pessoas ficaram gravemente feridas após o registro de um acidente envolvendo um ônibus e carros na Estrada do Sabão, número 1.547, na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. O acidente ocorreu pouco antes das 7 horas da manhã desta segunda-feira, 24. Ainda não há detalhes sobre a causa da ocorrência.

De acordo com informações iniciais do Corpo de bombeiros, uma adolescente de 16 anos teve traumatismo craniano e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Brasilândia em estado grave. Um homem de 52 anos também teve traumatismo craniano e trauma no tórax, sendo encaminhado ao Pronto-Socorro do Mandaqui. Outras duas pessoas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ao menos seis viaturas foram encaminhadas para atendimento no local. Motoristas devem evitar a região, em razão de interdições ainda nas proximidades.

