Acidente entre cinco carros, caminhão e moto interdita via na zona sul de SP

Estadão Conteúdo

Uma colisão envolvendo cinco carros, um caminhão e uma moto na manhã desta segunda-feira, 1º, provoca a interdição da Avenida do Estado, no sentido do Santana, junto à Rua dos Patriotas, na região do Ipiranga. Não há, até o momento, a informação de feridos.

Conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), três faixas estão ocupadas para atendimento da ocorrência. Além do resgate, o policiamento também foi acionado. Agentes da CET também monitoram o trânsito na região.

