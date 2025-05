Acidente entre carreta e van deixa nove mortos em MG

Ao menos nove pessoas morreram e outras dez ficaram feridas após um grave acidente envolvendo uma carreta e uma van ocorrido na noite dessa terça-feira, 13, na Rodovia BR-251, nas proximidades do km 446, próximo a comunidade de Barrocão, em Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 21h30. Equipes de Montes Claros e Francisco Sá foram acionados para atendimento.

"No local, as equipes depararam com dois veículos: uma carreta que transitava sentido Bahia/Montes Claros e uma van que transitava em sentido contrário e estava em local de difícil acesso", disseram os bombeiros.

Conforme a ocorrência, várias vítimas ficaram presas às ferragens, sendo que, dos ocupantes da van, nove morreram no local, sendo oito adultos e uma criança, e oito pessoas ficaram feridas. Dos ocupantes da carreta, dois estavam feridos.

Todas as pessoas feridas receberam atendimento, sendo oito delas encaminhadas para hospitais de Francisco Sá e Montes Claros. Os dois ocupantes da carreta foram liberados, pois estavam conscientes e orientados.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuou na ocorrência para manter a segurança e controle do trânsito na região. Durante a atuação das equipes de salvamento, o trânsito na rodovia ficou suspenso nos dois sentidos.

A Polícia Civil realizou os trabalhos de perícia técnica. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.