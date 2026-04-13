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Acidente em rodovia mata família e amigo; crianças de 6 e 2 anos estão entre as vítimas

Dentre as vítimas, que estavam no mesmo carro, estão o casal Wilhan Panigaz e Karine Tasca, de 28 anos, seus dois filhos de 2 anos e 6 anos, além de Adriano Fernandes Devens, de 40 anos, amigo da família

Estadão Conteúdo

Um acidente provocou a morte de cinco pessoas na rodovia SC-355, entre Videira e Iomerê, oeste de Santa Catarina, na noite deste domingo, 12, informou a Polícia Militar. Dentre as vítimas, que estavam no mesmo carro, estão o casal Wilhan Panigaz e Karine Tasca, de 28 anos, seus dois filhos de 2 anos e 6 anos, além de Adriano Fernandes Devens, de 40 anos, amigo da família.

Segundo a polícia, um Gol (com as vítimas) estava na SC-355 sentido Videira-Iomerê quando um veículo tentou a ultrapassar e atingiu a lateral do automóvel da família. Nesse momento, o carro com as vítimas perdeu o controle e colidiu com um T-Cross que estava no sentido contrário.

O forte impacto fez com que três pessoas fossem arremessadas para fora do automóvel. O motorista do T-Cross foi hospitalizado e está estável. Um outro veículo (Golf) que estava no acostamento também foi atingido, mas sem deixar vítimas.

O motorista do Gol prata, de 31 anos, acusado de fazer a ultrapassagem e ser responsável pelo acidente, fugiu do local sem prestar socorro. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia.

A autoria do acidente ainda é investigada. O condutor suspeito deve responder pelo crime de omissão de socorro.

A família era natural de Treze Tílias (SC), cerca de 25 quilômetros de onde ocorreu o acidente. Equipes do Comando de Polícia Militar Rodoviária, Polícia Científica e de resgate seguem trabalhando no local.

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