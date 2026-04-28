Acidente em refinaria da Petrobras em Minas deixa trabalhador gravemente ferido

Um trabalhador ficou gravemente ferido após um acidente na Usina Fotovoltaica da Refinaria Gabriel Passos (Regap), da Petrobras, em Betim, Minas Gerais, na segunda-feira, 27, informou a Federação Única dos Petroleiros (FUP).

Segundo informações do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais (Sindipetro-MG), filiado à FUP, Ivo Célio de Paula, de 55 anos, funcionário da BF Engenharia e Serviços, sofreu lesões nas pernas após ser atingido por material durante a movimentação de carga. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, onde permanece internado.

De acordo com o sindicato, houve agravamento do quadro nesta terça-feira, 28 data em que se celebra o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho.

"A entidade cobra da gerência da refinaria apoio ao trabalhador e apuração imediata das causas do acidente", disse a FUP em nota.

Procurada, a Petrobras ainda não havia retornado até a publicação desta nota.