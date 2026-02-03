Acidente com ônibus escolar deixa estudantes feridos no interior de São Paulo

Um ônibus escolar bateu em um poste na Estrada Vicinal Adolpho Pecorari, Jardim das Nações, em Itatiba, interior de São Paulo na manhã desta terça-feira, 3. A monitora e ao menos cinco crianças tiveram ferimentos leves, três delas foram socorridas à Santa Casa de Itatiba e as outras à Santa Casa de Valinhos, conforme informou a Polícia Militar de São Paulo. Aproximadamente 35 alunos estavam no veículo.

O motorista do ônibus, que não teve ferimentos, contou para a polícia que após frear sobre uma faixa amarela coberta por folhas, o veículo acabou escorregando, o que provocou a colisão. A área foi devidamente isolada e a perícia técnica foi acionada. A ocorrência foi apresentada ao DP de Itatiba.