Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Acidente com ônibus escolar deixa estudantes feridos no interior de São Paulo

Estadão Conteúdo

Um ônibus escolar bateu em um poste na Estrada Vicinal Adolpho Pecorari, Jardim das Nações, em Itatiba, interior de São Paulo na manhã desta terça-feira, 3. A monitora e ao menos cinco crianças tiveram ferimentos leves, três delas foram socorridas à Santa Casa de Itatiba e as outras à Santa Casa de Valinhos, conforme informou a Polícia Militar de São Paulo. Aproximadamente 35 alunos estavam no veículo.

O motorista do ônibus, que não teve ferimentos, contou para a polícia que após frear sobre uma faixa amarela coberta por folhas, o veículo acabou escorregando, o que provocou a colisão. A área foi devidamente isolada e a perícia técnica foi acionada. A ocorrência foi apresentada ao DP de Itatiba.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ACIDENTE

ESTUDANTES

ÔNIBUS

SP
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda