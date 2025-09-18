Capa Jornal Amazônia
Acidente com carreta provoca interdição no Rodoanel de SP

Estadão Conteúdo

Um acidente envolvendo uma carreta que transportava soja provoca interdição no Rodoanel, no sentido da Rodovia Presidente Dutra. O acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 18, na altura do km 20. Não houve feridos.

O Centro de Controle Operacional do RodoAnel informa que a ocorrência foi registrada às 2h35 na pista interna rodovia, em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.

"O acidente envolveu uma carreta, que tombou sobre a pista externa, resultando na queda da carga (carga seca). O condutor saiu ileso", disse a concessionária.

Em razão da ocorrência, a pista interna precisou ser bloqueada, com o tráfego sendo desviado para a pista marginal. Por volta das 6 horas, um guincho pesado chegou ao local para a remoção do veículo.

Por volta das 8h10, o congestionamento chegava a 17 km. Equipes ainda trabalhavam na retirada da carreta e da carga derramada na pista. "As equipes da concessionária atuam no atendimento da ocorrência, na limpeza da via e na normalização do tráfego", disse a concessionária.

Palavras-chave

Rodoanel

SP

acidente

interdição
Variedades
