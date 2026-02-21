Acidente com asa-delta em São Conrado causa morte de homem e deixa mulher em estado grave

Uma asa-delta com dois passageiros caiu no mar da Praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, no fim da manhã deste sábado (21). De acordo com um oficial do Corpo de Bombeiros, o acidente resultou em duas vítimas, uma delas fatal.

Por volta das 11h15, o corpo de bombeiros foi acionado para um salvamento marítimo com apoio de uma aeronave na praia, na altura da pista de pouso. O subtenente Torres contou que uma mulher adulta foi levada em estado grave para o hospital Miguel Couto; e um homem adulto veio à óbito no local.

Até o momento, a reportagem não conseguiu contato com o hospital para verificar o estado de saúde da mulher socorrida.

Segundo relatos, depois do acidente, banhistas que estavam no local começaram a orar pelas duas pessoas, enquanto acompanhavam o atendimento dos bombeiros.