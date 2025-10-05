Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Abstenção no Concurso Nacional Unificado 2025 cai para 42,8%, diz ministra Esther Dweck

Segundo dados da pasta, a menor abstenção foi registrada no Distrito Federal (30,8%)

Estadão Conteúdo
fonte

Ainda segundo a pasta, os candidatos estão recebendo SMS da FGV, banca do concurso, informando sobre a atualização. (Foto: Agência Brasil)

A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, disse, neste domingo, 5, que a abstenção neste primeiro dia da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) diminuiu em comparação à edição anterior. Em 2024, o número foi de 54% - neste ano, o índice foi para 42,8%.

Neste CNU, 436,5 mil candidatos estiveram presentes, e outros 324.971 inscritos se ausentaram.

Segundo Dweck, a alteração é reflexo da vontade dos brasileiros de participar do serviço público. "As pessoas veem uma oportunidade real para ingressar no serviço público e ajudar a melhorar a vida da população", afirmou.

Segundo dados da pasta, a menor abstenção foi registrada no Distrito Federal (30,8%), enquanto a maior foi no Amazonas (51,2%).

A avaliação do ministério da Gestão e Inovação é que o primeiro dia de provas foi "muito tranquilo" e com poucas intercorrências. "O que nos chegou é que as intercorrências foram muito pontuais, nada que chame a atenção e tenha comprometido a aplicação da prova em qualquer local", disse Dweck.

O principal episódio ocorreu no Amazonas, em que uma escola com 436 candidatos realizou a prova sem energia elétrica, adiando o início do exame no local. Após o volta da energia, o exame foi realizado normalmente.

A expectativa é que o resultado da prova realizada hoje seja divulgada no dia 12 de novembro. A próxima fase do concurso, com prova discursiva, será feita no dia 7 de dezembro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BRASÍLIA/CONCURSO/NACIONAL UNIFICADO/ABSTENÇÃO/DADOS
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda