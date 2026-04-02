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'A vista da Terra é espetacular', diz Reid Wiseman, comandante da missão

Nas últimas 24 horas desde o lançamento, a nave esteve em órbita da Terra. Os astronautas realizaram diversos testes nos equipamentos antes de seguirem viagem para a Lua

Estadão Conteúdo
fonte

Reid Wiseman faz parte da missão Artemis 2 (Reprodução / NASA)

A nave Órion se prepara para deixar a órbita da Terra e seguir rumo à Lua. Uma manobra crítica deverá ser executada nas próximas horas para a nave ganhar o impulso necessário para alcançar o satélite terrestre nos próximos dias, como previsto.

Esta quinta-feira, 2, marca o segundo dia da missão Artemis 2, lançada na última quarta-feira, que leva quatro astronautas à órbita da Lua, depois de mais de 50 anos.

A jornada, prevista para durar dez dias, é um teste importante para os planos da Agência Espacial Americana, a Nasa, de pousar na Lua ainda nesta década e estabelecer uma ocupação permanente por lá.

Nas últimas 24 horas desde o lançamento, a nave esteve em órbita da Terra. Ao longo deste período, os astronautas realizaram diversos testes nos equipamentos de navegação e comunicação antes de seguirem viagem para a Lua.

Alguns pequenos problemas foram detectados, entre eles um defeito temporário no sistema de comunicação, frio excessivo na cabine, e uma luz piscando de forma intermitente no banheiro.

Os astronautas também passaram parte do tempo fotografando a Terra à distância. "A vista da Terra é espetacular", afirmou o comandante da missão, Reid Wiseman.

Ao chegar ao satélite, nos próximos dias, a nave executará uma volta completa -- passando, inclusive, pelo lado oculto da Lua -- e, em seguida, aproveitando a força da gravidade, volta à Terra. O retorno está previsto para o próximo dia 10.

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CIÊNCIA/NASA/LUA/MISSÃO TRIPULADA/ARTEMIS II/ÓRION/VISTA/TERRA
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