Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

A IA veio para ficar e precisamos estabelecer parâmetros, diz reitor da USP

Estadão Conteúdo

"A inteligência artificial é uma ferramenta que veio para ficar e para a qual precisamos estabelecer parâmetros", defendeu Carlos Gilberto Carlotti Junior, reitor da Universidade de São Paulo (USP), durante a abertura do evento Educação em Transformação, realizado pelo Estadão, nesta segunda-feira 29, no Museu do Ipiranga, zona sul de São Paulo.

Para ele, a IA, apesar de ser uma "ferramenta poderosa", pode ser uma dificuldade ao ensino e à aprendizagem. Os desafios das novas tecnologias é um dos temas da programação do evento, que irá abordar também a Educação a Distância (EAD) no ensino superior, importância da primeira infância e o financiamento da educação.

Durante a abertura do evento, Gianotti celebrou a parceria entre o jornal O Estado de S.Paulo e a Universidade de São Paulo (USP), que teve como mentor o jornalista Júlio de Mesquita Filho, diretor do jornal à época.

O reitor pontuou a conexão dos temas de educação com as ações da USP. Ele citou, por exemplo, a criação do Provão Paulista, exame seriado feito com os alunos do ensino médio da rede pública. Além de proporcionar uma análise dos desempenho acadêmico dos estudantes, o exame é uma forma de ingresso a USP e a outras universidades públicas do estado.

Gianotti participou do evento ao lado do secretário municipal de Educação de São Paulo, Fernando Padula, que representou o prefeito Ricardo Nunes, e de Paulo Garcez Marins, diretor do Museu Paulista da Universidade de São Paulo.

Em sua fala, Marins reforçou o caráter do museu como "instituição cultural e de ensino" e a missão de articular pesquisa e extensão.

"A intencionalidade pedagógica é essencial para reduzir desigualdades", disse Padula, que ressaltou a importância do ensino técnico, da formação dos professores baseada na prática, assim como a necessidade estabelecer um "pontes de convergência" entre as atividades lúdicas de brincadeira na educação infantil e a alfabetização das crianças em português e matemática.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EDUCAÇÃO/IA/REITOR/USP/CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda