'A cada minuto, uma área de 22 campos de futebol é desmatada no planeta', diz especialista

Em sua coluna da Rádio Eldorado, Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima, analisou o relatório, o Estado da Ação Climática, relatório que faz uma espécie de diagnóstico das iniciativas existentes no mundo na agenda do clima.

De acordo com ele, o resumo do documento, lançado por 6 centros de pesquisas, que analisam o clima diante de 45 indicadores de ações que são feitas para resolver os problemas do clima no mundo, é bem triste.

"Desses 45 itens analisados, nós estamos no caminho para manter o equilíbrio do planeta em exatamente nenhum deles. O placar é 45 a zero contra nós", lamenta.

Alguns indicadores tiveram progresso, como o aumento de veículos elétricos, maior uso de energia solar. No entanto, mesmo nesses itens, o avanço foi muito mais fraco do que deveria. "O incremento de energia renovável, por exemplo, ele deveria ser o dobro do que foi."

Dentre os itens que mais geram preocupação estão o aquecimento global e o desmatamento, que estão de 9 a 10 vezes mais lentos do que deveria ser. "Algo que me impactou bastante é que segundo esse levantamento, nós perdemos no mundo uma área do tamanho de 22 campos de futebol por minuto. É um negócio realmente bem impactante", alerta.

Astrini ainda comentou a decisão da licença do Ibama para exploração do petróleo na Foz do Amazonas - uma discussão que existe há tempos e recentemente foi aprovada. "O governo faz o inexplicável que não é apenas errar. É errar na véspera da conferência do clima. É inacreditável, porque pode dobrar o efeito desse erro e prejudicar uma conferência que o seu próprio País está hospedando."