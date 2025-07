9 de Julho: Veja como foi a cerimônia em homenagem à Revolução de 1932

Aconteceu em São Paulo na manhã desta quarta-feira, 9 de julho, Dia da Revolução Constitucionalista de 1932, o tradicional desfile cívico-militar no Obelisco do Ibirapuera, na zona sul, em homenagem aos 93 anos do momento histórico.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), participaram do evento ao lado do secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, entre outras autoridades. Os políticos, no entanto, não discursaram. A cerimônia foi conduzida pela polícia militar.

Houve hasteamento da bandeira do Brasil e desfile de carros, de oficiais de forças de segurança e da cavalaria. Além de cerimônia com salva de tiros e flores e homenagem aos participantes da revolução e a servidores de segurança do Estado e do País.

A Medalha Constitucionalista, criada pela Sociedade Veteranos de 1932 para reconhecer quem serve ao Estado de São Paulo e ao País, foi entregue a 34 pessoas escolhidas para serem homenageadas este ano.

Além disso, urnas com restos mortais de seis combatentes na revolução sepultados em outros estados brasileiros foram incluídos no mausoléu do monumento do Obelisco.