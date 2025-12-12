3I/Atlas: duas agências espaciais capturam imagens do cometa se aproximando da Terra

O cometa 3I/Atlas foi fotografado a 286 milhões de quilômetros da Terra pelo telescópio espacial Hubble, da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (Nasa), em 30 de novembro. Este é o terceiro objeto interestelar já detectado e considerado o mais antigo já observado, não representando nenhuma ameaça ao planeta.

A Nasa estima que o 3I/Atlas chegará, no máximo, a 270 milhões de quilômetros da Terra. O cometa foi flagrado pela primeira vez em 1º de julho deste ano, por meio do telescópio Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (Atlas), financiado pela Nasa e localizado em Rio Hurtado, no Chile.

Os objetos interestelares são corpos celestes que se formam em outro sistema estelar e entram no Sistema Solar. Antes do 3I/Atlas, foram identificados o 1I/Oumuamua, em 2017, e o 2I/Borisov, em 2019.

Sonda europeia Juice também registrou o cometa

A sonda espacial Jupiter Icy Moons Explorer (Juice), da Agência Espacial Europeia (ESA), também havia registrado a aproximação do cometa 3I/Atlas da Terra, em 2 de novembro. A Juice utilizou cinco dos seus 10 instrumentos científicos para observar o objeto interestelar.

Os instrumentos coletaram informações sobre o comportamento do cometa e sua composição. A imagem divulgada foi feita pela câmera de navegação, projetada para ajudar a Juice a navegar pelas luas geladas de Júpiter após sua chegada, em 2031, e não tem a alta resolução das câmeras científicas.

Os dados completos da sonda só devem ser recebidos em 18 e 20 de fevereiro de 2026. No entanto, os cientistas adiantaram um quarto da imagem registrada pela câmera de navegação. De acordo com a ESA, é possível ver a coma brilhante de gás, que envolve o núcleo do cometa, e duas caudas.

A 'cauda de plasma' do cometa, composta de gás eletricamente carregado, estende-se em direção à parte superior da imagem. Também é possível observar uma 'cauda de poeira' mais tênue, composta de minúsculas partículas sólidas, que se estende para a parte inferior esquerda da imagem.

A foto foi tirada dois dias antes da maior aproximação da Juice ao 3I/Atlas, que ocorreu em 4 de novembro, a uma distância de aproximadamente 66 milhões de quilômetros.