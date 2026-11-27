30 passagens gratuitas para compensar falhas: entenda a proposta do MP à ViaMobilidade

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) propôs que a ViaMobilidade, responsável pela operação das linhas de trens 8-Diamante e 9-Esmeralda, compense os passageiros prejudicados por falhas graves nos serviços com a entrega de um cartão com 30 passagens.

A proposta foi apresentada na quarta-feira, 25, durante uma reunião entre promotores, representantes da concessionária e da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). A empresa se comprometeu a estudar a proposta e apresentar uma resposta em até 30 dias.

O encontro integra a apuração do MP-SP sobre uma possível omissão da Artesp na fiscalização das linhas. O órgão considerou uma série de falhas nos serviços, como problemas operacionais, descarrilamentos, a morte de um trabalhador e atrasos em obras previstas no contrato de concessão.

O Estadão procurou a Artesp e a ViaMobilidade e aguarda retorno.

As considerações do MP-SP constam em despacho encaminhado em 13 de novembro, após uma falha na Linha 8-Diamante obrigar passageiros a descerem do trem e caminhar pelos trilhos. O documento incorporado ao inquérito civil instaurado em abril deste ano.

Durante a reunião, a Artesp negou que foi omissa na fiscalização da ViaMobilidade e solicitou à concessionária um plano de ação relativo às falhas mais comuns, que deverá ser entregue no dia 17 de dezembro. Além disso, multou a empresa em mais de R$ 500 milhões.

Compensação dos passageiros

Segundo o promotor de Justiça Silvio Antonio Marques, da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, o cartão com passagens seria uma resposta imediata ao prejuízo causado aos passageiros.

"O mínimo que deve ser devolvido é o valor da passagem. A ideia é que a empresa entregue outro cartão já carregado ao usuário. A logística, por sua vez, seria pensada pela concessionária, registrada e formalizada no inquérito", afirmou ao Estadão.

Marques explicou que a medida não se aplica a pequenos atrasos e falhas, quando os usuários estão em segurança nas estações. Também não exclui a possibilidade dos passageiros recorrerem à Justiça.

"Se a pessoa, por exemplo, perdeu um dia de trabalho, uma proposta de emprego, uma consulta médica, uma aula ou uma prova importante, e tiver provas disso, o cartão não impede que ela recorra aos seus direitos. É só uma ação que é compensada imediatamente", completou.

Peça do sistema de freios de emergência queimou Na manhã de 12 de novembro, passageiros ficaram presos em um trem da Linha 8-Diamante. Muitos reclamaram da falta de ar, de luz e de informações por parte da empresa, o que levou alguns a quebrarem as janelas para deixar a composição.

Na reunião, a ViaMobilidade afirmou que a falha foi provocada pela queima de um diodo do sistema de segurança do freio de emergência. O trem operava havia dois anos e meio, e a concessionária não soube identificar o que motivou o problema na peça.

Em 19 de novembro, o problema se repetiu em uma composição da Linha 9-Esmeralda. Segundo a fabricante Alstom, todas as peças ligadas ao sistema de segurança do freio de emergência foram substituídas até o sábado, 21, em 36 composições - um total de 72 componentes.

Desnível entre trilhos causou descarrilamentos

O inquérito também inclui dois descarrilamentos na Linha 8-Diamante, em 13 e 14 de agosto deste ano. O primeiro ocorreu na Estação Júlio Prestes; o segundo, entre as estações Osasco e Comandante Sampaio.

Na reunião, a ViaMobilidade explicou que, no segundo caso, a falha foi causada por um defeito na tala, peça que une dois trilhos, neste caso um novo e um antigo. O problema gerou um desnível na via.

Embora a soldagem definitiva do trilho novo estivesse prevista para a noite daquele dia, o trem descarrilou antes da conclusão do serviço.

A concessionária afirmou ainda que a composição circulava em velocidade reduzida por causa das obras de manutenção e que todos os sistemas funcionaram corretamente.

Já no dia 13, a ViaMobilidade explicou que o acidente ocorreu por falta de lubrificação e por problemas na geometria da via. O trem estava em manutenção de limpeza e não levava passageiros.

A Artesp informou que reteve cerca de R$ 12 milhões em pagamentos à ViaMobilidade por descumprimento de indicadores de desempenho dos serviços e de manutenção da infraestrutura.