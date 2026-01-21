Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

2025 foi o 7º ano mais quente no Brasil desde 1961; veja ranking

Em 2025, o Brasil registrou uma temperatura média anual de 24,56°C

Estadão Conteúdo
fonte

Segundo o Inmet, o calor acima da média se espalhou por quase todo o Brasil, com maiores elevações registradas no Pará e outros estados (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

O Brasil registrou em 2025 uma temperatura média anual de 24,56°C, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O valor ficou 0,33 °C acima da média histórica e coloca o ano como o sétimo mais quente desde o início das medições, em 1961. O recorde nacional permanece com 2024, que teve média de 25,02°C, o que equivale a 0,79°C acima do normal.

Embora 2025 tenha sido o terceiro ano mais quente do planeta, a colocação observada no Brasil é compatível com o cenário regional. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), o ano foi o sexto mais quente da América do Sul.

De acordo com informações do Inmet, o calor acima da média se espalhou por quase todo o território brasileiro, com maiores elevações registradas no Paraná, Mato Grosso, sul do Pará e grande parte do Nordeste.

Segundo a análise, entre as décadas de 1960 e 1980, as temperaturas eram mais amenas e estáveis. A partir dos anos 2000, os desvios positivos se tornaram mais frequentes, com os anos recentes figurando de forma recorrente entre os mais quentes da série.

Veja as dez maiores temperaturas médias anuais no Brasil, segundo o Inmet:

  • 2024: 25,02ºC
  • 2023: 24,92ºC
  • 2015: 24,89ºC
  • 2019: 24,83ºC
  • 2016: 24,66ºC
  • 1998: 24,61ºC
  • 2025: 24,56ºC
  • 2017: 24,48ºC
  • 2012: 24,45ºC
  • 2020: 24,43ºC

O aumento é percebido em todas as estações do ano. A primavera e o inverno apresentaram as maiores altas em relação à média de 1991-2020, com 0,74°C e 0,61°C, respectivamente. Em seguida aparecem o outono, com acréscimo de 0,58°C, e o verão, com 0,43°C.

Segundo o Inmet, o padrão observado confirma "uma tendência persistente de aquecimento em todas as estações do ano", em linha com o avanço do aquecimento global nas últimas décadas.

Palavras-chave

clima/brasil/aumento/teperatura/ranking
Variedades
