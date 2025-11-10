Capa Jornal Amazônia
13% do território são áreas demarcadas para povos indígenas; talvez ainda seja pouco, diz Lula

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que "talvez" seja necessário ampliar o porcentual de áreas demarcadas para povos indígenas no Brasil, hoje em mais de 13% do território nacional. O processo de demarcação é o meio administrativo para identificar e sinalizar os limites do território tradicionalmente ocupado pelos povos indígenas.

"É fundamental reconhecer o papel dos territórios indígenas e de comunidades tradicionais nos esforços de mitigação. No Brasil, mais de 13% do território são áreas demarcadas para os povos indígenas. Talvez ainda seja pouco. Uma transição justa precisa contribuir para reduzir as assimetrias entre o Norte e o Sul Global, forjadas sobre séculos de emissões. A emergência climática é uma crise de desigualdade. Ela expõe e exacerba o que já é inaceitável", declarou Lula.

Ele falou na abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). O governo busca emplacar motes como "COP da implementação" ou "COP da verdade". A confirmação dessas duas classificações ainda depende do resultado da Conferência em Belém.

